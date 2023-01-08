У США випустили на волю одну з найвідоміших шпигунок часів Холодної війни. Вона 17 років працювала на Кубу

Новини

У США після 20 років увʼязнення на волю вийшла одна з найвідоміших шпигунок часів Холодної війни — Ана Монтес. Вона майже повністю викрила операції американської розвідки на Кубі.

Відповідні дані вказані в базі Федерального бюро вʼязниць США.

Ана працювала аналітиком у Розвідувальному управлінні Міноборони США, де вона змогла упродовж 17 років шпигувати на користь Куби. Її затримали в 2001 році — Монтес звинуватили в розкритті осіб чотирьох американських шпигунів і багатьох секретних матеріалів.

Згідно з даними слідства Ану завербували в 1984 році. Вона погодилася працювати на іноземну розвідку через власні погляди. Зокрема, жінка була обурена тим, що США підтримували повстанців контрас у Нікарагуа, підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів та інших звірств у країні.

Протягом своєї багаторічної шпигунської діяльності Монтес кожні кілька тижнів зустрічалася з кубинськими кураторами в ресторанах Вашингтона. Секретну інформацію вона надсилала закодованими повідомленнями на пейджер, а накази отримувала за допомогою короткохвильового радіо.

Монтес засудили до 25 років тюремного увʼязнення. Суддя, який виносив вирок, сказав, що вона поставила під загрозу «цілу націю».

Після виходу з вʼязниці Монтес іще пʼять років залишатиметься під наглядом. Правоохоронці стежитимуть, як вона користатиметься інтернетом.