До 2026 року жінки-медики не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації
- Автор:
- Софія Телішевська
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До 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обовʼязковій мобілізації.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обовʼязкової постановки на облік. Інші професії — тільки в добровільному порядку», — сказала вона.
За словами Маляр, наразі за власним бажанням на фронті близько пʼяти тисяч жінок.
- Наразі до української армії насамперед мобілізують тих, хто має досвід військової служби та брав участь у бойових діях. Тих, хто не має досвіду, теж призивають — але з обовʼязковим навчанням. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українській армії не потрібна додаткова масштабна мобілізація. Зараз найбільша потреба в зброї.