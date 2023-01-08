Китай скасував останні антиковідні обмеження
- Автор:
- Олег Панфілович
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З 8 січня у Китаї скасовуються останні обмеження, повʼязані з політикою «нульового COVID». Усі охочі можуть вʼїхати на територію материкового Китаю.
Про це пише Reuters.
З неділі скасовується вимога перебувати на карантині після прибуття до Китаю, остання з політики «нульового COVID», яка фактично на три роки відрізала жителів країни від решти світу.
Відкриття кордону відбулося після початку в суботу традиційного періоду подорожей напередодні святкування Нового року за місячним календарем, коли китайці з усіх куточків країни повертаються до своїх рідних міст.
До пандемії цей період подорожей у Китаї був найбільшою щорічною міграцією людей у світі. Уряд очікує, що цього сезону подорожуватиме близько двох мільярдів людей, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, і складе до 70% від рівня допандемійного 2019 року.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагають негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками залишаються будинки для літніх людей, заклади соціального захисту і медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не проводять масові тестування на коронавірус.
- Разом з тим, видання Bloomberg із посиланням на джерела в Національній комісії охорони здоровʼя Китаю повідомляло, що від початку грудня у країні коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення.