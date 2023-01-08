Китай скасував останні антиковідні обмеження

Новини

З 8 січня у Китаї скасовуються останні обмеження, повʼязані з політикою «нульового COVID». Усі охочі можуть вʼїхати на територію материкового Китаю.

Про це пише Reuters.

З неділі скасовується вимога перебувати на карантині після прибуття до Китаю, остання з політики «нульового COVID», яка фактично на три роки відрізала жителів країни від решти світу.

Відкриття кордону відбулося після початку в суботу традиційного періоду подорожей напередодні святкування Нового року за місячним календарем, коли китайці з усіх куточків країни повертаються до своїх рідних міст.

До пандемії цей період подорожей у Китаї був найбільшою щорічною міграцією людей у світі. Уряд очікує, що цього сезону подорожуватиме близько двох мільярдів людей, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, і складе до 70% від рівня допандемійного 2019 року.