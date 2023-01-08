Окупанти за добу втратили в Україні приблизно 430 своїх військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 8 січня:
- 111 170 військових (+430 за добу);
- 3 069 танків (+3);
- 6 130 бойових броньованих машин (+5);
- 2 065 артилерійських систем (+3);
- 431 реактивна система залпового вогню;
- 217 засобів ППО;
- 285 літаків;
- 272 гелікоптери;
- 1 849 безпілотників (+5);
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 801 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
- 183 одиниці спеціальної техніки (+1).