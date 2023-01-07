В Китаї сотні власників Tesla влаштували протести в магазинах компанії через зниження цін на електрокари

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Кілька сотень власників електрокарів Tesla влаштували протести в демонстраційних залах магазинів Tesla в кількох містах Китаю. Це сталося після другого за останні три місяці зниження цін на електрокари.

Про це пише Reuters.

Tesla знизила ціни на 13—24% 6 січня. Нові клієнти компанії обурилися тим, що переплатили за автомобілі, отримані в останні місяці 2022 року. Вже 7 січня сотні людей вийшли на протести в центрах Tesla у Шанхаї, Ченду, Шеньчжені та інших містах.

Представник Tesla China заявив Reuters, що компанія не планує виплачувати компенсації покупцям, які отримали електрокари до зниження цін.