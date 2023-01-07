Зеленський ввів санкції проти 119 людей. Серед них російські та українські культурні діячі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський указом № 4/2023 ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони від 6 січня 2023 року проти російських та українських діячів.

Персональні санкції запровадили щодо 119 осіб. Вони передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, заборону участі в приватизації, позбавлення державних нагород України та багато іншого.

Під санкції потрапили: телеведуча Жанна Бадоєва, футболіст Анатолій Тимощук, репер Баста (Василь Вакуленко), артисти Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Михайло Галустян, Лариса Доліна, Пилип Кіркоров, Сергій Лазарєв, пропагандист Дмитро Кисельов, гуморист Євген Петросян та багато інших. Повний перелік опубліковано в додатку до рішення РНБО.

Названі особи виправдовували або підтримували війну проти України.