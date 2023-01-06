ГУР Міноборони: Росія хоче мобілізувати ще 500 тисяч солдатів

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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що росія планує мобілізувати ще 500 тисяч солдатів. До цього там публічно заявляли, що мобілізували 300 тисяч людей.

Про це в коментарі The Guardian розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, для того, щоб сформувати військові формування, росіянам потрібно приблизно два місяці. Водночас їхній успіх залежатиме від того, як добре їх оснастять та навчать.

Також багато чого залежатиме від подальшого постачання в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

Україна очікує, що чергову хвилю мобілізації в росії оголосять 15 січня, після зимових свят.

«Вони роблять акцент на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нас», — додав він.