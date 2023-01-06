У Нідерландах почалося «полювання за скарбами». Усе через архів, який показав стару нацистську мапу з коштовностями

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NATIONAAL ARCHIEF

У Нідерландах почалося «полювання за скарбами» після того, як місцевий архів опублікував стару нацистську мапу. На ній німецькі солдати під час Другої світової війни позначили місце, де заховали крадені коштовності.

Про це пише Reuters.

Групи різних дослідників та шукачів із металодетекторами почали прочісувати поля поблизу села Оммерен на сході Нідерландів.

На нацистській мапі було вказано місце, де німецькі солдати нібито сховали чотири великі ящики з діамантами, золотом, сріблом та іншими коштовностями в 1944 році після того, як пограбували місцевий банк.

NATIONAAL ARCHIEF

Архів отримав мапу від німецького солдата після завершення війни. Оприлюднили її лише зараз, тому що минуло 75 років, протягом яких документ міг лишатися конфіденційним.

Існування скарбів досі не підтверджено, хоча в архіві вважають саму мапу автентичною. Попри це, спроби знайти скарби досі не увінчалися успіхом. Можливо, їх забрали ще в часи Другої світової або після неї.