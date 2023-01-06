СБУ встановила російських війських, які «полювали» на українських патріотів у Запорізької області

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СБУ

Служба безпеки України встановила трьох російських військових, які викрадали та катували мирних жителів тимчасово окупованих районів Запорізької області.

Про це СБУ повідомила 6 січня.

Один із військових — командир тактичної групи 22 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили «військовим комендантом» міста, на цій посаді він мав придушувати рух опору на території Приазовʼя. Для цього він сформував «каральні загони», які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів. Під час таких «нальотів» вони викрадали людей та відвозили їх до «військової комендатури». Там із потерпілих вибивали інформацію про місця перебування українських патріотів району.

Ще двоє військових — це співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (ОМОН) управління Росгвардії по Дагестану. На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу «комендатури» рф, один — як заступник керівника окупаційного органу, інший — як його помічник.

СБУ

Вони особисто брали участь у затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів. Усім трьом повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).