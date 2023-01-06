В Україні на Різдво очікується суттєве похолодання — прогноз погоди

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erin walker / Unsplash

В Україні на Різдво, 7 січня, очікується суттєве зниження температури: у східних, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях вночі буде -15...-20 °С, удень -8...-13 °С.

На решті території вночі -7...-12 °С, удень -2...-7 °С.

У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 0...-5 °С, удень -1...+4 °С, на Закарпатті та Прикарпатті до +7 °С.

У західних і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях хмарно, невеликий сніг, удень подекуди з дощем. На решті території мінлива хмарність, без опадів, а на дорогах західної частини країни очікується ожеледиця.