Космічний телескоп Hubble сфотографував світло блукаючих зірок. Це допоможе розкрити таємницю темної матерії

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NASA

Космічний телескоп NASA Hubble сфотографував світло блукаючих зірок. Таким чином він допоміг дослідити 10 галактичних скупчень на відстані до 10 мільярдів світлових років від Землі.

Про це пише Space.

Зазвичай зірки повʼязані силою гравітації. Так влаштовані повномасштабні галактики, як-от наш Чумацький Шлях, і набагато менші зоряні скупчення. Але по всьому Всесвіту також розташовані зірки, які не привʼязані до інших гравітацією, через це їх назвали блукаючими.

У 1951 році астроном Фріц Цвіккі виявив світло від цих зірок, відоме як внутрішньокластерне світло. Нове інфрачервоне дослідження Hubble може допомогти вченим розкрити таємницю походження цих космічних тіл.

NASA

Завдяки цим фото науковці зʼясували, що блукаючі зірки старі. Імовірно, їм мільярди років і вони покинули галактичні скупчення доволі давно. Однак наразі достеменно невідомо, що стало причиною їхніх «блукань».

Цей феномен також досліджує інший апарат NASA — телескоп «Джеймс Вебб». Вивчення блукаючих зірок можуть дати науковцям нову інформацію про темну матерію — невидимий матеріал, який становить більшу частину матерії у Всесвіті та утримує галактики разом силою гравітації.