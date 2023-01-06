На Гаваях вивергається вулкан Кілауеа

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Associated Press

На Гавайських островах у США почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомляє Associated Press.

Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау. Гавайська вулканічна обсерваторія виявила світіння на знімках вебкамери. Ось як це виглядало:

Associated Press

Associated Press

Вершина Кілауеа розташована далеко від людського житла — у Національному парку Гавайських вулканів.

Напередодні, 5 січня, Геологічна служба США зафіксувала ознаки руху лави на вулкані та підвищила рівень тривоги щодо можливого виверження Кілауеа.