На Гаваях вивергається вулкан Кілауеа
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
На Гавайських островах у США почав вивергатися вулкан Кілауеа.
Про це повідомляє Associated Press.
Кілауеа почав вивергатися всередині кратера Халемаумау. Гавайська вулканічна обсерваторія виявила світіння на знімках вебкамери. Ось як це виглядало:
Вершина Кілауеа розташована далеко від людського житла — у Національному парку Гавайських вулканів.
Напередодні, 5 січня, Геологічна служба США зафіксувала ознаки руху лави на вулкані та підвищила рівень тривоги щодо можливого виверження Кілауеа.
- Кілауеа — один із найактивніших вулканів у світі. Востаннє він вивергався протягом 16 місяців, починаючи з вересня 2021 року. У 2018 році виверження Кілауеа зруйнувало понад 700 будинків.
- Від 27 листопада 2022 року на Гаваях викидали лаву два вулкани одночасно. Тоді вперше за 38 років вивергався вулкан Мауна-Лоа. Це тривало близько двох тижнів. Обидва вулкани припинили вивергатися майже одночасно.