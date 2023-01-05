У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Anemone Nemorosa
Служба державної безпеки Латвії затримала колишнього головного редактора російського пропагандистського агентства Sputnik Lietuva Марата Касема. Його підозрюють у порушенні санкцій Євросоюзу.
Про це пише Delfi.
У Латвії вважають, що Касем надавав економічні ресурси російському пропагандистському медіа, на яке наклали санкції. Сам Касем має латвійське громадянство і затримали його 3 січня.
У 2018 році Касем балотувався на виборах до Сейму від партійного обʼєднання «За альтернативу». Він значився як журналіст кремлівського пропагандистського ЗМІ «Россия сегодня». У Службі безпеки Латвії зазначили, що він досі там працює й обіймає керівну посаду, організовуючи та керуючи створенням контенту.
Касем раніше був шеф-редактором Sputnik Lietuva, але у 2019 році Литва вислала його з країни і заборонила вʼїзд на пʼять років.
В останні роки Касем регулярно перебував у росії, де брав участь у різних російських пропагандистських програмах, в тому числі і після російського вторгнення в Україну. Наприкінці 2022 року Касем приїхав до Латвії.