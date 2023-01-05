Королева Данії відмовилася патронувати літературну премію через росіянку в журі

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Flickr / knud Mortensen

Королева Данії Маргрете відмовилася від патронату над літературною премією Ганса Крістіана Андерсена. Причиною стало призначення росіянки Анастасії Архіпової головою журі.

Про це пише Folkeskolen.

Премію прибрали зі списку іноземних проєктів, що проходять під патронатом королеви. Також згадка про королівський патронат зникла з сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).

У вересні на конгресі IBBY у Малайзії російську ілюстраторку та професорку Архіпову обрали головою журі. Це обурило представників деяких країн ради. Зокрема, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва намагалися домогтися відставки Архіпової.

У відповідь на критику країн правління IBBY відповіло, що члени правління представляють не уряд своєї країни, а просто себе як авторів, дизайнерів або видавців.

Премія Ганса Крістіана Андерсена, заснована 1956-го, вручається раз на два роки організацією IBBY International та присуджується письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у дитячу літературу. Її називають Нобелівською премією в дитячій літературі.