Ракетні системи й безпілотники. Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги

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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це свідчить список на сайті уряду Німеччини.

До України відправили:

20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;

30 систем виявлення дронів;

8 безпілотників-розвідників;

7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;

63 пікапи;

2 броньовані евакуаційні машини.

Також ЗСУ отримають ще один тягач — транспортер танків М1070 Oshkosh, 27 антидронових датчиків і глушилок, 7 машин для прикордонної служби, 12 великотоннажних причепів.

Крім цього, в Україну доставлять 17 вантажівок 8 х 8, 21 генератор, 32 мобільні системи опалення, ще одну машина швидкої допомоги, 36 400 вовняних ковдр. Переважна більшість допомоги надходить не із запасів Бундесверу, а від промисловості.