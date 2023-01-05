Ракетні системи й безпілотники. Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги
- Автор:
- Олег Панфілович
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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це свідчить список на сайті уряду Німеччини.
До України відправили:
- 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;
- 30 систем виявлення дронів;
- 8 безпілотників-розвідників;
- 7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;
- 63 пікапи;
- 2 броньовані евакуаційні машини.
Також ЗСУ отримають ще один тягач — транспортер танків М1070 Oshkosh, 27 антидронових датчиків і глушилок, 7 машин для прикордонної служби, 12 великотоннажних причепів.
Крім цього, в Україну доставлять 17 вантажівок 8 х 8, 21 генератор, 32 мобільні системи опалення, ще одну машина швидкої допомоги, 36 400 вовняних ковдр. Переважна більшість допомоги надходить не із запасів Бундесверу, а від промисловості.