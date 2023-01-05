NYT: Російські командири заохочують сексуальне насильство на окупованих територіях

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Російські військові командири віддають накази або заохочують зґвалтування на окупованих територіях України.

Про це пише The New York Times.

Прокурор із ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко розповіла, що російські солдати мають чітку модель поведінки: «Прибувають сухопутні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування», — розповіла вона.

Жертви свідчать, що російські командири знають про те, що роблять їхні солдати ,і навіть заохочували насильство. У деяких випадках вони віддавали, як стверджує Діденко, накази ґвалтувати чи робили вказівки, які потурали цьому, — наприклад, радили «розслабитися».

В одному з випадків, який описує Діденко, командир дозволив солдатам увійти до житлового будинку. При цьому було чути, як солдат казав: «Ми її [одну з жінок] просто побʼємо, а цю ми зґвалтуємо». Британський юрист Уейн Джордаш, який консультує українську прокуратуру, зазначає, що ознаки мовчазної згоди з боку командирів є у 30 розглянутих ним справах.

Більш чітку схему організованого сексуального насильства російські військові практикують у слідчих ізоляторах, пише газета. 26-річна уродженка Херсонської області Ольга розповіла виданню, як провела 14 днів під вартою та весь цей час їй погрожували зґвалтуванням. Приблизно на восьмий чи девʼятий день її привʼязали до столу, при цьому вона була без одягу до пояса. Протягом пʼятнадцяти хвилин, як розповідає жінка, слідчий лаяв, а потім впустив до кімнати ще сімох чоловіків. Також її катували струмом.

За словами Діденко, загалом офіційно встановили 154 факти зґвалтувань. Однак прокурор вважає, що насправді таких випадків набагато більше. Вона розповіла про село в Київській області, де, за словами психологів, кожна девʼята жінка зазнавала насильства з боку російських солдатів. Проте далеко не всі жінки готові говорити про це відкрито.

Жертви зґвалтувань, як зазначає Діденко, у принципі неохоче говорять про те, що сталося, а на тлі війни ситуація погіршується, оскільки їх можуть звинуватити у співпраці з російською армією.