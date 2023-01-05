Тенісистам з росії та Білорусі дозволять виступити на Australian Open. Посол України відреагував

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Федерація тенісу Австралії повідомила, що не відсторонятиме російських і білоруських тенісистів від турніру Australian Open.

У Федерації заявили, що спортсмени з цих країн можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах, але без національних прапорів і вказання своєї країни. Це правило також діятиме на Відкритому чемпіонаті Australian Open 2023.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав Федерацію наслідувати прикладу Вімблдона і заборонити участь російських і білоруських гравців.

«Я домагатимуся зустрічі з головою і генеральним директором Tennis Australia, щоб викласти позицію мого уряду та зрозуміти, чому Tennis Australia не наслідувала приклад Вімблдона», — сказав Мірошниченко.