Палата представників США вшосте не змогла обрати спікера. Наступна спроба запланована на четвер

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Ben Schumin / Flickr

Голосування за обрання спікером Палати представників США лідера Республіканської партії Кевіна Маккарті завершилося невдачею вшосте поспіль. Члени палати не можуть обрати спікера вже два дні.

Про це повідомляє Reuters.

Під час останнього раунду голосування Маккарті підтримав 201 республіканець. Для перемоги йому необхідно здобути 218 голосів. Інший представник Республіканської партії Байрон Доналдс отримав 20 голосів однопартійців. Ще один республіканець відмовився підтримати конкретного кандидата.

Усі демократи проголосували за лідера своєї партії в Палаті представників Хакіма Джефріса. Після чергового невдалого раунду конгресмени вирішили відкласти нове голосування до полудня 5 січня.

Як пишуть ЗМІ, частина республіканців вважають, що як лідер меншості в Палаті представників Маккарті був недостатньо жорстким у протистоянні з президентом Джо Байденом, і звинувачують його в тому, що партія не дістала очікуваної перемоги на минулих виборах.

Наразі республіканці намагаються отримати від Маккарті обіцянку почати розслідування можливості імпічменту президента Байдена та міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса. Також від нього вимагають, щоб на посаді спікера він не приймав до розгляду законопроєкти від республіканців, які підтримали ухвалений наприкінці року пакет витрат, куди включили й $45 мільярдів для України. Маккарті може погодитися й на певні обмеження щодо термінів і умов його перебування на посаді спікера. Крім того, праві республіканці хочуть змін до закону про вибори, який експрезидент Дональд Трамп намагався використати, щоб скасувати свою поразку на виборах у 2020 році.