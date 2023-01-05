За добу окупанти втратили в Україні понад 800 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 5 січня:
- 109 720 військових ліквідовано (+810 за добу);
- 3 041 танк (+3);
- 6 108 бойових броньованих машин (+2);
- 2 051 артилерійська система (+12);
- 426 реактивних систем залпового вогню (+2);
- 215 засобів ППО;
- 284 літаки (+1);
- 271 гелікоптер (+1);
- 1 844 безпілотники (+2);
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 759 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);
- 182 одиниці спеціальної техніки (+1).