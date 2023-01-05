Донецька ОВА: Бахмут на 60% зруйнований

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Reuters / «Бабель»

Унаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста. Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зруйноване», — заявив голова області.

Він додав, що тривають постійні обстріли. Під час артилерійського обстрілу 4 січня в Бахмуті загинули дві жінки.