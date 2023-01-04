Ірландський регулятор оштрафував Meta на €390 мільйонів за порушення конфіденційності даних

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Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувачів Facebook та Instagram.

Про це повідомляє The Verge.

Тепер Meta має виплатити €210 мільйонів за порушення прав австрійських фейсбук-користувачів та €180 мільйонів за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.

Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року — в день, коли загальний регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, то скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.

Суть скарг полягала в тому, що після набуття чинності регламентом про захист даних ЄС Meta фактично змушувала користувачів погоджуватись із переданням своїх персональних даних із рекламною метою, аби ті могли продовжувати користуватись її сервісами.

Спочатку Комісія із захисту даних Ірландії стала на бік Meta, але змінила позицію після того, як проєкт рішення скерували на розгляд Ради регуляторів ЄС у сфері захисту даних.

У своєму остаточному рішенні ірландський наглядовий орган постановив, що Meta не має права покладатися на «договірну» правову основу для публікації реклами на основі поведінки користувачів у соцмережах.