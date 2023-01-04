Франція передасть Україні колісні бронетранспортери Bastion та колісні танки AMX-10RC

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Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10RC та колісні бронетранспортери Bastion.

Про це президент Франції Емманюель Макрон сповістив Володимира Зеленського під час телефонної розмови, передає BFM TV.

Представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

Пізніше Володимир Зеленський додав, що Франція вирішила також передати Україні колісні бронетранспортери Bastion.