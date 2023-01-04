ЗСУ захопили позиції ворога на Бахмутському напрямку

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Reuters / «Бабель»

На Бахмутському напрямку бійці Державної прикордонної служби спільно з військовими Збройних сил України відбили ворожий штурм і в результаті контратаки захопили позиції противника.

Під час бою українські захисники ліквідували девʼять російських військових та поранили ще близько 20 окупантів. Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Також речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що Сили оборони цієї доби знищили два склади з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

«Наші ракетні війська і артилерія вражають різні цілі: це, в першу чергу, великі скупчення ворога, особового складу, як було цього разу, техніки, а також склади з озброєнням та боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Цієї доби два склади з боєприпасами було знищено на Бахмутському напрямку, один на Авдіївському та на Лиманському», — зазначив Череватий.