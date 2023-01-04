Хакери оприлюднили результати COVID-тестів Лукашенка та його сина. Більшість із них зроблені перед зустрічами з путіним

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Пресслужба Кремля

Напередодні нового року хакери, які називають себе «Обʼєднаним штабом опору», зламали сайт медичного центру Управління справами президента Білорусі та оприлюднили тести на коронавірус самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його сина Миколи.

На головній сторінці сайту клініки 31 грудня зʼявилося «привітання» від хакерів.

За два дні хакери опублікували архів із понад 70 pdf-файлів, що містили довідки про результати ПЛР-тестування на COVID-19 Олександра та Миколи Лукашенків.

Це стандартні довідки, у них вказаний час тестування, результат аналізу, час видачі документа та імʼя лікаря. Кожна з них має чинний QR-код, за яким відкривається офіційний сайт медцентру і така ж довідка онлайн, яку можна завантажити.

Журналісти видання «Зеркало» звернули увагу на те, що Олександр і Микола Лукашенки часто отримували довідки в один і той самий день і час. Іноді час тестування збігався із часом видачі довідки. Фактично це неможливо: для проведення ПЛР-тесту потрібно щонайменше кілька годин. В одному з документів дата видачі випереджає дату проведення тестування. Є довідки з помилками, які згодом переоформлювали.

Перші результати тестів видані 12 квітня 2021 року, останні — 25 грудня 2022-го. Журналісти помітили, що майже всі тести Лукашенко робив перед зустрічами із президентом росії путіним. І якщо до вересня 2021 року для цього було достатньо одного тесту, то згодом Лукашенко та його син робили цю процедуру по два і більше разів.

Видання «Настоящее время» зазначає, що в результатах тестів Олександра Лукашенка зустрічаються два різні номери паспорта: MP 0000001 і MP 1000000. У довідках Миколи Лукашенка зустрічаються три документи: паспорт MP 0000001 (як у батька), паспорт MP 2000000 та документ PD 000001.

Серія PD означає біометричний паспорт. У Білорусі їх почали видавати з вересня 2021 року. Проте довідки на цей документ Микола отримував уже у квітні та травні 2021-го.

Водночас у довідці за липень 2021 року, коли у Миколи вже був біометричний паспорт, в одній із довідок вказаний паспорт із серією та номером MP 0000001, тобто звичайний, якого на той час у нього вже не мало бути.