Зірка Marvel Джеремі Реннер переніс операцію після нещасного випадку зі снігоприбиральною машиною
- Автор:
- Анна Холоднова
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Голлівудський актор Джеремі Реннер, який грав у «Месниках», переніс операцію після нещасного випадку.
Про це повідомляє Deadline.
Під час прибирання снігу 2 січня Реннера збила його ж снігоприбиральна машина PistenBully. Вона покотилася, коли він вийшов з неї. Актор отримав травму грудної клітки та та низку інших травм. Реннер досі перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані. Він опублікував перше селфі після операції.
«Дякую всім за ваші теплі слова. Зараз я почуваюся занадто заплутано, щоб друкувати. Але я посилаю вам усім любов», — написав Джеремі Реннер.
Шериф округу Дарін Балаам вважає, що актор отримав травми через нещасний випадок, але розслідування триває. Снігоприбиральна машина, яка збила Реннера, перебуває у поліції. Її перевіряють на наявність механічних несправностей та інших проблем.