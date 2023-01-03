Палата представників США вперше за століття не змогла з першого разу обрати спікера

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Ben Schumin / Flickr

Палата представників США вперше за століття не змогла обрати спікера з першого разу. Жоден із кандидатів не отримав більшості голосів.

Про це пише The Hill.

Очікувалося, що спікером оберуть лідера республіканців у Палаті представників Кевіна МакКарті, оскільки за результатами останніх виборів республіканці отримали більшість. Однак за нього проголосували лише 203 конгресмени. Для перемоги ж потрібно 218 голосів.

Девʼятнадцять республіканців проголосували проти кандидатури МакКарті.

Водночас представник від демократів Хакім Джефріс отримав 212 голосів. Ще один республіканець Енді Біггс отримав 10 голосів.

Тепер у Палаті представників знову голосуватимуть. Голосування триватиме доти, доки не оберуть спікера.