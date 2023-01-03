В Україні викрили схему з розкраданням зерна на митниці на мільйони гривень. До неї причетні 10 чиновників

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В Україні на митниці викрили схему розкрадання мільйонів гривень на експорті зерна. До схеми причетні більш як 10 високопосадовців, серед них заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Про це Служба безпеки України повідомила 3 січня.

Учасники схеми налагодили механізм ухилення від сплати податків за експорт зерна, через що держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

До схеми залучили понад 370 фіктивних фірм. Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Щоб заплутати торговельні ланцюги і уникнути сплати податків, комерсанти передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.

Бюро економічної безпеки завчасно виявило, що використовують ненадійні компанії в експорті, і письмово попередило про це Держмитслужбу. Однак, чиновники митниці не врахували зауважень і дозволили продати понад 1 млн т зерна за кордон. Цю пшеницю експортували через зернові термінали в Одеському, Чорноморському та Південному портах.