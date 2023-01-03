Уряд скасував на період війни електронні аукціони через Prozorro

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Кабінет міністрів скасував проведення аукціонів через систему електронних закупівель Prozorro.

Про це Міністерство економіки повідомило 3 січня.

Рішення діятиме в період воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування. Причина — постійні обстріли з боку рф обʼєктів енергетичної інфраструктури, адже не всі учасники торгів можуть брати участь в аукціонах. Торги проходитимуть без аукціону: виграє той, хто запропонує найменшу ціну.

«Як відповідь на блекаут ми тимчасово скасували електронні аукціони. Відсьогодні всі торги, що будуть оголошені у Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися на аукціоні. У той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, щойно ситуація стабілізується», — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.