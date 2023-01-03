Організатори «французького «Оскара» заборонили брати участь у премії підозрюваним у домаганнях

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Організатори французької кінопремії «Сезар» заявили, що не допустять до участі в ній будь-кого, кого звинувачують у сексуальному насильстві чи домаганнях.

Про це пише BBC.

«З поваги до жертв... було вирішено не запрошувати людей, які, можливо, були причетні до актів насильства», — йдеться в заяві, де зазначено, що це включає «передбачуваних» жертв у справах, які розслідуються.

Французька кіноакадемія вже видалила зі списку номінантів актора Софіана Беннасера, який перебуває під слідством за звинуваченнями у зґвалтуванні. Актор був номінований за роль у фільмі «Вічні молоді» до того, як поліція почала розслідування.

Увесь склад кіноакадемії пішов у відставку в 2020 році після того, як режисера Романа Поланскі номінували на нагороду як найкращого режисера. Це викликало обурення громадськості через звинувачення проти Поланскі. У США його розшукують за зґвалтування 13-річної дівчинки у 1970-х роках. Сам Поланскі зізнався в тому, що мав статеві стосунки з неповнолітньою в 1977 році та відсидів за це шість тижнів у вʼязниці. Після цього він покинув Штати.