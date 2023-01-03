Окупанти ракетним ударом зруйнували льодову арену хокейного клубу «Донбас»

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Окупанти ракетним ударом зруйнували льодову арену «Альтаїр» у Дружківці (Донецька область). Цей майданчик був домашньою ареною найтитулованішого хокейного клубу України — ХК «Донбас».

Про це повідомляє сайт клубу.

«Унаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену «Альтаїр». Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу «Донбас» із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала Чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян і гостей Дружківки», — ідеться в повідомленні на сайті хокейного клубу «Донбас».

Згідно з повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів: Палац спорту «Дружба» в Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».