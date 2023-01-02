Круїзний лайнер вже тиждень не може пришвартуватися через біонаріст на корпусі судна

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Сотні пасажирів круїзного лайнера Viking Orion вже тиждень не можуть зійти на берег, бо жоден порт Нової Зеландії й Австралії не дозволяє лайнеру зупинитися через «біоскупчення на корпусі судна».

Про це повідомляє ВВС.

Спочатку лайнер відмовилися прийняти у новозеландських портах Крайстчерч й Данідін, а потім Viking Orion отримав відмови в австралійських портах — Хобарті й Аделаїді.

Водолазам довелося чистити корпус судна від мікроорганізмів і рослин. Цей наріст небезпечний тим, що може занести в екосистему чужорідні мікроорганізми, які знищать локальну флору і фауну. Перевірка судна на наявність такого наросту є стандартною процедурною вимогою.

На лайнері Viking Orion досі перебувають близько 800 пасажирів, які ще 26 вересня вирушили у круїз. Після того як корпус очистять, лайнер відновить курс на Мельбурн.

Організатори вибачилися за зміну планів та пообіцяли туристам компенсацію.