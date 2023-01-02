Посадовцям «Укроборонпрому» повідомили про підозру за купівлю неякісного спорядження для ЗСУ

Новини

Facebook / Державний концерн Укроборонпром

Шістьом посадовцям одного з підприємств «Укроборонпрому» повідомили про підозру за неякісні закупки для військових у березні.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що службовці одного з підприємств у березні 2022 року закупили неякісний товар військового призначення на загальну суму 5,4 млн грн. Згадані товари не відповідали умовам договору, але попри це їх передали одній з військових частин Збройних сил України. Неналежні категорійність та якість продукції унеможливили її використання — експертиза довела це.

Відтак шістьом службовцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Надалі підозрюваним оберуть запобіжний захід.