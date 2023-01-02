ЗСУ звільнили 40% територій, які росія окупувала після 24 лютого

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Reuters / «Бабель»

Збройні сили України звільнили 40% територій, які росія окупувала після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, Сили оборони також звільнили 28% територій, захоплених противником з 2014 року.

Після звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині загальна площа деокупованих територій досягла майже 40 000 км².

Генерал підкреслив, що ЗСУ стримують ворога на сухопутній ділянці завдовжки 3 786 км, а активна лінія фронту становить 1 500 км.