Грудень у Києві був теплішим за кліматичну норму

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«Бабель»

У грудні в Києві середньомісячна температура склала -0,7 °С, що вище за кліматичну норму на 1,1 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 2 січня.

Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9 °С, а найтеплішим 12 грудня, коли максимальна температура досягла +10,7 °С.

На проспекті Науки випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.