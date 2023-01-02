Грудень у Києві був теплішим за кліматичну норму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Бабель»
У грудні в Києві середньомісячна температура склала -0,7 °С, що вище за кліматичну норму на 1,1 °С.
Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 2 січня.
Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9 °С, а найтеплішим 12 грудня, коли максимальна температура досягла +10,7 °С.
На проспекті Науки випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.