Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. Є поранені

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Зранку росіяни атакували центр Берислава. Під обстріл потрапив міський ринок.

Про це повідомив голова Херсонськох ОВА Ярослав Янушевич.

Наразі відомо про 5 поранених. Троє людей перебувають у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсону.

Імовірно, окупанти вели вогонь з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки.