Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. Є поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
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Зранку росіяни атакували центр Берислава. Під обстріл потрапив міський ринок.
Про це повідомив голова Херсонськох ОВА Ярослав Янушевич.
Наразі відомо про 5 поранених. Троє людей перебувають у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсону.
Імовірно, окупанти вели вогонь з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки.
- 1 січня 2023 року окупанти вкотре обстріляли Херсон. Снаряд влучили, зокрема, по дитячій лікарні.