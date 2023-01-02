Сирія заявила про удар Ізраїлю по аеропорту Дамаска

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Сирійська армія заявила, що ракетний удар Ізраїлю ненадовго вивів з ладу міжнародний аеропорт Дамаска.

Про це пише Reuters.

Ракета влучила в аеропорт о 02:00 за місцевим часом. У сирійському війську зазначають, що обстріл вівся з Голанських висот. За їхніми даними, інші ракети вразили цілі на півдні Дамаска та вбили двох сирійських військовослужбовців.

Міністерство транспорту заявило, що працівники аеропорту прибрали уламки, і рейси відновляться до 9:00 за місцевим часом.

За інформацією двох регіональних джерел у розвідці, ціллю ударів був форпост іранських сил «Кудс» і ополченців, яких вони підтримують. Він нібито був розтвшований поблизу аеропорту.

Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє, що Ізраїль атакував обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла» та іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїль атаку поки що не прокоментував.