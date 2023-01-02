Сирія заявила про удар Ізраїлю по аеропорту Дамаска
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- Анна Холоднова
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Сирійська армія заявила, що ракетний удар Ізраїлю ненадовго вивів з ладу міжнародний аеропорт Дамаска.
Про це пише Reuters.
Ракета влучила в аеропорт о 02:00 за місцевим часом. У сирійському війську зазначають, що обстріл вівся з Голанських висот. За їхніми даними, інші ракети вразили цілі на півдні Дамаска та вбили двох сирійських військовослужбовців.
Міністерство транспорту заявило, що працівники аеропорту прибрали уламки, і рейси відновляться до 9:00 за місцевим часом.
За інформацією двох регіональних джерел у розвідці, ціллю ударів був форпост іранських сил «Кудс» і ополченців, яких вони підтримують. Він нібито був розтвшований поблизу аеропорту.
Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє, що Ізраїль атакував обʼєкти ліванського угруповання «Хезболла» та іранського Корпусу вартових ісламської революції.
Ізраїль атаку поки що не прокоментував.
- Минулого року Ізраїль посилив удари по міжнародному аеропорту Дамаска та інших цивільних аеропортах, щоб перешкодити Тегерану постачати зброю союзникам у Сирії та Лівані, зокрема «Хезболлі».