ОК «Південь»: росія вивела в море ракетоносій із вісьмома «Калібрами»

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Росія вивела шість кораблів у Чорне море, в тому числі ракетоносій із вісьмома «Калібрами».

Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, у Чорному морі перебуває один великий десантний корабель рф, в Азовському — ще один корабель, ракетоносії — в пунктах базування. Наразі на морі триває шторм.