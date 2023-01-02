ОК «Південь»: росія вивела в море ракетоносій із вісьмома «Калібрами»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Росія вивела шість кораблів у Чорне море, в тому числі ракетоносій із вісьмома «Калібрами».
Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.
За його словами, у Чорному морі перебуває один великий десантний корабель рф, в Азовському — ще один корабель, ракетоносії — в пунктах базування. Наразі на морі триває шторм.
- Станом на 1 січня 2023 року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало до 5 ворожих кораблів, в Азовському морі один російський корабель. У Середземному морі було 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети.—