Космічний телескоп Hubble показав спіральну галактику за 214 мільйонів світлових років від Землі

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NASA

Космічний телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 6956, розташовану за 214 мільйонів світлових років від Землі.

Це галактика з «перемичками», яка отримала цю назву через помітну смугу зірок, що перетинає галактичне ядро. Такі галактики є одними з найпоширеніших у відомому Всесвіті — їх приблизно 70%.

NASA

Згідно з описом NASA, на цьому фото видні змінні зірки у NGC 6956, зокрема пульсуючі Цефеїди. Зміни їхньої яскравості допомагають астрономам визначати відстань до позагалактичних обʼєктів, таких як ця галактика.