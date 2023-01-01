Генштаб: Росія втратила в Україні вбитими ще 760 військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 1 січня 2023 року.
За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 760 військових, два танки, девʼять бронемашин, пʼять артилерійських систем, 13 одиниць автотехніки, а також 12 крилатих ракет і 46 безпілотників, які атакували міста України та були збиті силами ППО.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: