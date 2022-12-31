Король Британії присвоїв лицарський титул гітаристу Queen Браяну Мею

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Король Великої Британії Карл III присвоїв лицарське звання гітаристу гурту Queen Браяну Мею.

Про це повідомляє Reuters.

Його відзначили за заслуги перед музикою та благодійністю. Тепер музикант сподівається, що лицарське звання дасть йому «трохи більше впливу».

«Можливо, мене послухає ще кілька людей, якщо це дзвонитиме сер Браян», — сказав Мей журналістам.

Також монархія відзначила Мелінду Сіммонс та Дебору Броннерт, послів Британії в Києві та Москві, за їхні заслуги перед зовнішньою політикою.

Новорічні нагороди присуджують з часів правління королеви Вікторії у XIX столітті. Перелік кандидатів складає незалежний комітет, а потім затверджує премʼєр-міністр та монарх.