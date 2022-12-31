Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

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У Ватикані помер Папа Римський Бенедикт XVI у віці 95 років. Про це 31 грудня оголосив Святий престол.

Бенедикт XVI помер о 09:34 у монастирі «Матір Церкви» (Mater Ecclesiae).

Наприкінці грудня Ватикан повідомив, що Бенедикт XVI «дуже хворий». Його стан погіршився з огляду на значний вік, він перебував під наглядом лікарів.

Він посідав престол з 2005 по 2013 рік, коли оголосив про своє рішення зректися — «на благо Церкви», адже, не мав достатньо сил для виконання своїх обовʼязків. Бенедикт XVI став першим від 1415 року Папою Римським, який добровільно зрікся посади глави Римо-католицької церкви.