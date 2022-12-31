«Репортери без кордонів»: Росія залишається найнебезпечнішою країною Європи для журналістів

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Росія як і раніше залишається найбільш небезпечною країною в Європі для журналістів, де за останні 20 років їх загинуло найбільше — 25 людей.

Про це йдеться в щорічному звіті організації «Репортери без кордонів».

Україна на другому місці в цьому рейтингу: від 24 лютого загинули 8 журналістів. За попередні 19 років — 12. На третьому місці Туреччина. Франція посіла четверте місце з найбільшою кількістю жертв через теракт у редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі у 2015 році.

Цього року по всьому світу загинули 57 журналістів, 533 затримали, 65 взяли в заручники, а 49 вважаються зниклими безвісти. Від 2003 року, коли «Репортери без кордонів» почали свою діяльність, у світі загинули 1 668 журналістів.