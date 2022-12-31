У Румунії заарештували скандального спортсмена, який видав себе під час суперечки з Гретою Тунберг
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Румунії суд на 30 днів арештував колишнього професійного кікбоксера Ендрю Тейта та його брата. Їх звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
Під час слухань у справі про затримання обидва брати скористалися правом зберігати мовчання.
Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії заявляло, що двох громадян Британії (Тейта та його брата) та двох громадян Румунії підозрюють у причетності до групи з торгівлі людьми. Офіцери виявили шістьох людей, які, ймовірно, піддавалися «сексуальній експлуатації» з боку так званої організованої злочинної групи. Поліція стверджувала, що жертв «завербували» британці, які потім змусили їх зніматись у порно під загрозою насильства.
27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti і вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг тим, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Широковідомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.