У росії безвісти зникли 5 офіцерів, які відмовилися воювати в Україні

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П’ятеро російських офіцерів зникли безвісти після відмови виконувати накази командування під час бойових дій в Україні. Про це повідомляє російське видання Astra.

За даними журналістів, військових перевели до спеціального центру в окупованому населеному пункті Брянка в Луганській області України, після чого вони перестали виходити на звʼязок.

Ще в липні ці офіцери написали рапорти про відмову брати участь у бойових діях.

Мати одного зі зниклих офіцерів, старшого лейтенанта Руслана Леванова, повідомила виданню Astra, що її син написав заяву про звільнення зі збройних сил росії після того, як отримав наказ взяти бойову точку «за всяку ціну», не зважаючи на людські втрати.

Після цього, за словами матері, Леванова відправили до Брянки, до так званого центру відновлення бойової стійкості військовослужбовців, куди його привезли в багажнику автомобіля.

Аналогічні історії розповідають родичі інших офіцерів: Олександра Свєчіхіна, Дмитра Щербінкіна, Дмитра Волкова і ще одного, чиє прізвище родичі не дозволили називати.

За словами родичів, у Брянці на офіцерів чинини моральний тиск, згодом їх перевели до якогось підвалу. Потім звʼязок з ними зник.

Прокуратура на звернення родичів не реагувала, а у вересні в журналі бойових дій раптово зʼявилася виписка про те, що всі п’ятеро офіцерів загинули 20 липня внаслідок артилерійського обстрілу.

Співробітники зниклих офіцерів припускають, що їх могли вбити.