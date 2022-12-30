Київ за час війни пережив 52 ракетні атаки — загинули 120 киян

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що від початку російського вторгнення столицю атакували ракетами 52 рази — обстріли пошкодили понад 600 будівель.

За даними начальника КМВА Сергія Попка, через війну загинули 120 киян, серед яких пʼятеро дітей. Поранення дістали 495 мешканців, зокрема 30 дітей.

Від початку російської агресії у столиці пролунали 638 сирен повітряної тривоги загальною тривалістю 693 години 49 хвилин.

«Практично це 29 днів! Цілий календарний місяць у цьому році мешканці міста провели в укриттях і бомбосховищах! Але столиця України — це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і стоятиме», — запевнив очільник Київської адміністрації.