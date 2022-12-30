Реєстрація без SIM-картки й автовидалення всіх чатів. Telegram випустив оновлення

Новини

Месенджер Telegram випустив оновлення — тепер можна ним користуватися без SIM-картки та встановити глобальний таймер для автоматичного видалення повідомлень у всіх нових чатах.

Розробники анонсували «нову еру приватності»: тепер можна мати акаунт Telegram без SIM-картки та входити до нього за допомогою анонімних номерів, які доступні на блокчейн-платформі Fragment.

Браузер не підтримує відео

Telegram також встановив глобальний таймер автовидалення для автоматичного очищення всіх нових чатів. Це не вплине на наявні чати, але на будь-який з них можна розширити налаштування автовидалення із нового меню (Налаштування — Приватність і безпека — Видалення за таймером). Це налаштування буде автоматично застосовуватися до всіх нових чатів користувача і до всіх нових груп, які він створюватиме.

Браузер не підтримує відео

Крім цього, користувачі Telegram, які встановили публічний псевдонім, можуть генерувати QR-коди для швидкого обміну контактами з людьми навколо. Тобто тепер можна згенерувати тимчасовий QR-код, навіть якщо немає псевдоніма й користувач приховує свій номер телефону від усіх. Відсканувавши код, люди зможуть миттєво додати вас до контактів, не знаючи номера телефону.

Користувачі Telegram для iOS можуть скористатися пошуком емодзі, який вже був доступний на Android: вказуйте ключові слова різними мовами, щоб знайти потрібний.