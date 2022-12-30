АЗС від «Нафтогазу» працюватимуть і під час блекауту. Повний перелік адрес
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Нафтогаз
У «Нафтогазі» повідомили, що всі АЗС мережі працюватимуть і під час блекауту. Для цього їх обладнали генераторами.
Про це пише пресслужба компанії.
Наразі компанія володіє мережею із 579 АЗС під брендами U.GO та «Укрнафта». Вони представлені у 20 областях України та в Києві.
Із повним переліком АЗС можна ознайомитися за посиланням.
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