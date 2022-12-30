Для звільнених з полону військових розробили «Персонального менеджера»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / «Бабель»
Для звільнених з полону українців розробили «Персонального менеджера», який допоможе відновити документи.
Про це 30 грудня заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі в Офісі президента.
Завдяки «Персональному менеджеру» звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення тощо.
Для кожного полоненого в «Дії» створять персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки.
- Станом на 30 грудня з російського полону вдалось звільнити вже 1 456 українських військових.