Для звільнених з полону військових розробили «Персонального менеджера»

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Для звільнених з полону українців розробили «Персонального менеджера», який допоможе відновити документи.

Про це 30 грудня заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі в Офісі президента.

Завдяки «Персональному менеджеру» звільнені з полону зможуть отримати допомогу у відновленні паспорта, свідоцтва про шлюб, водійського посвідчення тощо.

Для кожного полоненого в «Дії» створять персональну картку, і за ним закріплюватиметься менеджер підтримки.