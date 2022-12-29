Всесвітня боксерська рада планує створити змагання для трансгендерів

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Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що організація планує запровадити нову категорію змагань — для трансгендерів. Вони зможуть виступити у 2023 році.

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Сулеймана, бій чоловіка з жінкою, незалежно від зміни статі, у боксі неприпустимий. Тому потенційна категорія матиме правило «при народженні», тобто транс-боєць, який народився чоловіком, зможе змагатися лише з іншим транс-бійцем, якого при народженні теж визнали чоловіком.

«Ми збираємося оголосити глобальний конкурс для тих, хто зацікавлений. У 2023 році ми створимо протоколи, почнемо консультації та, найімовірніше, створимо лігу та турнір», — сказав Сулейман виданню The Telegraph.