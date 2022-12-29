На Харківщині кількість загиблих через ракетну атаку зросла до трьох
- Автор:
- Анна Холоднова
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Офіс генерального прокурора
У Харківській області 29 грудня через ракетний обстріл росіян загинули троє людей.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, близько 13:00 російські військові обстріляли з артилерії приватний сектор у Купʼянську, загинув місцевий житель.
Близько 14:10 окупанти завдали ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Загинули двоє працівників підприємства, ще один отримав поранення. За попередньою інформацією, росіяни били крилатою ракетою Х-101 з Бєлгородської області рф.
Також під обстріл потрапило село Котляри. Обстріл пошкодив одне з підприємств. За попередньою інформацією, окупанти стріляли з комплексу «Іскандер – К» крилатою ракетою типу 9М728Р-500.
Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Уранці 29 грудня о шостій ранку по всій Україні почалася повітряна тривога, яка тривала 4 години 44 хвилини. У Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях є влучання в обʼєкти інфраструктури. Усього росіяни застосували 69 ракет, ППО збила 54 з них.