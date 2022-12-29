На Харківщині кількість загиблих через ракетну атаку зросла до трьох

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Офіс генерального прокурора

У Харківській області 29 грудня через ракетний обстріл росіян загинули троє людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, близько 13:00 російські військові обстріляли з артилерії приватний сектор у Купʼянську, загинув місцевий житель.

Близько 14:10 окупанти завдали ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Загинули двоє працівників підприємства, ще один отримав поранення. За попередньою інформацією, росіяни били крилатою ракетою Х-101 з Бєлгородської області рф.

Також під обстріл потрапило село Котляри. Обстріл пошкодив одне з підприємств. За попередньою інформацією, окупанти стріляли з комплексу «Іскандер – К» крилатою ракетою типу 9М728Р-500.

Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).